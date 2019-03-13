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      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Приклад для наслідування: депутат попередив, що його не буде на голосуванні щодо Brexit

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      Британський депутат попередив, що його не буде на голосуванні щодо Brexit
      Британський депутат попередив, що його не буде на голосуванні щодо Brexit / Фото з відкритих джерел

      Голосування щодо виходу Великобританії з ЄС без угоди відбудеться сьогодні, 13 березня, ввечері. Один з депутатів вирішив зазделегідь попередити про те, що не зможе бути присутнім на голосуванні.

      Британський депутат Ендрю Гвін написав у Twitter, що він їде до Ліверпуля.

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      Справа у тому, що онук депутата захворів і його мають перевезти в іншу клініку. Тож Ендрю Гвін поїде разом з ним.

      До слова, нещодавно поки перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко перебувала у складі делегації в Одесі, то її картка у Києві проголосувала п'ять разів на ранковому засіданні парламенту.Крім того, майже всі голосування у Верховні Раді (понад 90%) протягом січня та лютого пропустили 58 народних депутатів. А 9 народних обранці не проголосували жодного разу.

      Напередодні Палата громад парламенту Великобританії вдруге відхилила угоду про вихід країни з Євросоюзу. Це була угода із змінами, які британська прем’єрка Тереза Мей 11 березня узгодила з президентом Єврокомісії Жан-Клод Юнкером. Тепер країна має всього 2 варіанти: вихід з ЄС без угоди або відтермінування Brexit після запланованої дати 29 березня.

      Що таке Brexit?Вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з ЄС проголосувало 51,9% осіб. А за те, щоб залишитись у складі ЄС висловились 48,1% британців.

      Остаточна дата виходу Британії з ЄС– 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити 1 раз, максимальна тривалість поки що невідома.

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      Теги: Новини політики Brexit Великобританія
      Джерело: 24 канал
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