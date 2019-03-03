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      Депутати-прогульники: скільки нардепів прогуляли всі голосування у січні та лютому

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      Список нардепів-прогульників
      Список нардепів-прогульників / Trust.ua

      Майже всі голосування у Верховні Раді (понад 90%) протягом січня та лютого пропустили 58 народних депутатів. А 9 народних обранці не проголосували жодного разу.

      У січні-лютому Рада працювала у сесійній залі 12 днів, провела 18 засідань, на яких відбулося 304 голосування, повідомляє громадський рух "Чесно". Із нардепів, які не голосували жодного разу, 5 перебувають під слідством, втекли з країни або написали заяву про складання повноважень.

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      Депутати-прогульники Верховна Рада парламент
      Депутати-прогульники січня-лютого

      Список нардепів, які у січні-лютому жодного разу не проголосували в парламенті:

      1. Дмитро Добкін з "Опозиційного блоку". За даними письмової реєстрації, політик був відсутній за невідомих причин.

      2. Позафракційний Євген Бакулін, затримання та арешт якого 15 березня дозволила Рада. За словами генпрокурора Юрія Луценка, депутат давно не відвідував Україну.

      3. Позафракційний Костянтин Жеваго. За даними письмової реєстрації, нардеп був відсутній за невідомих причин.

      4. Позафракційний Сергій Клюєв. Його Інтерпол оголошував у міжнародний розшук.

      5. Позафракційний В’ячеслав Константіновський. Нардеп у липні 2017 написав заяву про складання депутатських повноважень. Рада так і не змогла зібрати достатньої кількості голосів, щоб схвалити цю заяву.

      6. Позафракційний Олександр Онищенко. Нардеп-утікач, який переховується в Лондоні від слідства щодо розкрадання майна "Укргазвидобування".

      7. Позафракційна Надія Савченко. Вона перебуває під арештом у СІЗО у межах розслідування справи за підозрою у спробі захоплення державної влади.

      8. Позафракційний Дмитро Ярош. За даними письмової реєстрації, нардеп був відсутній за невідомих причин. За всю каденцію цього парламенту Ярош взяв участь лише у 1,87% голосувань.

      9. Лев Підлісецький із "Самопомочі". Він сказав активістам, що не ходить на роботи до Ради у зв’язку зі станом здоров'я. Нардеп пояснив, що у нього є проблема з оформленням тривалої медичної довідки про хворобу.

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      Лише в одному голосуванні взяли участь нардепи Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") і Валерій Дубіль ("Батьківщина").

      Чи можна відкликати з Ради депутата-прогульника? Навіть стовідсоткового прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати "недоторканних", – позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера Ради Андрія Парубія, з вересня 2016 року імена нардепів-прогульників також час від часу публікують у газеті "Голос України".

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      Теги: Новини України Верховна Рада Статистика Рейтинги Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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