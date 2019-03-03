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      Депутаты-прогульщики: сколько нардепов прогуляли все голосования в январе и феврале

      48 Читати новину українською
      Список нардепов-прогульщиков
      Список нардепов-прогульщиков / Trust.ua

      Почти все голосования в Верховной Раде (более 90%) в январе и феврале пропустили 58 народных депутатов. А 9 народных избранника не проголосовали ни разу.

      В январе-феврале Рада работала в сессионном зале 12 дней, провела 18 заседаний, на которых произошло 304 голосования, сообщает общественное движение "Честно". Из нардепов, которые не голосовали ни разу, 5 находятся под следствием, бежали из страны или написали заявление о сложении полномочий.

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      Депутати-прогульники Верховна Рада парламент

      Депутаты-прогульщики января-февраля

      Список нардепов, которые в январе-феврале ни разу не проголосовали в парламенте:

      1. Дмитрий Добкин с "Оппозиционного блока". По данным письменной регистрации, политик отсутствовал по неизвестным причинам.

      2. Внефракционный Евгений Бакулин, задержание и арест которого 15 марта разрешила Рада. По словам генпрокурора Юрия Луценко, депутат давно не посещал Украину.

      3. Внефракционный Константин Жеваго. По данным письменной регистрации, нардеп отсутствовал по неизвестным причинам.

      4. Внефракционный Сергей Клюев. Его Интерпол объявлял в международный розыск.

      5. Внефракционный Вячеслав Константиновский. Нардеп в июле 2017 года написал заявление о сложении депутатских полномочий. Рада так и не смогла собрать достаточного количества голосов, чтобы принять это заявление.

      6. Внефракционный Александр Онищенко. Нардеп-беглец, скрывающийся в Лондоне от следствия о хищении имущества "Укргаздобычи".

      7. Внефракционная Надежда Савченко. Она находится под арестом в СИЗО в рамках расследования дела по подозрению в попытке захвата государственной власти.

      8. Внефракционный Дмитрий Ярош. По данным письменной регистрации, нардеп отсутствовал по неизвестным причинам. За всю каденцию этого парламента Ярош принял участие лишь в 1,87% голосований.

      9. Лев Пидлисецкий из "Самопомочи". Он сказал активистам, что не ходит на работу в Раду в связи с состоянием здоровья. Нардеп объяснил, что у него есть проблема с оформлением длительной медицинской справки о болезни.

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      Лишь в одном голосовании приняли участие нардепы Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") и Валерий Дубиль ("Батькивщина").

      Можно ли отозвать из Рады депутатов-прогульщиков?Даже стопроцентного прогульщика отозвать невозможно. Единственное, чем можно наказать "неприкасаемых", – лишить части зарплаты. По поручению спикера Рады Андрея Парубия, с сентября 2016 года имена нардепов-прогульщиков также время от времени публикуют в газете "Голос Украины".

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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Статистика рейтинги Новости политики
      Источник: 24 Канал
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