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Brexit: в ЕС озвучили "реалистичный" срок достижения соглашения с Великобританией

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Brexit
Brexit / Getty images

Координатор переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза Мишель Барнье озвучил срок, к которому должно быть достигнуто окончательное соглашение о Brexit.

Об этом Барнье, который является представителем от ЕС, заявил во время выступления в словенском Бледе, сообщает Bloomberg.

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По словам политика, "реалистичным" и "возможно" является достижение соглашения об условиях Brexit в течение 8 ближайших недель.

Барнье отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса до начала ноября.

Он подтвердил, что нерешенными остались несколько вопросов, в частности, и вопрос границы между Ирландией и Великобританией.

Смотрите видео выступления Мишеля Барнье относительно Brexit:

Что интересно, на фоне заявлений координатора переговоров по Brexit курс фунта стерлингов в паре с долларом США вырос на 0,8% – до 1,3023 доллара за фунт.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что после выхода из ЕС, Великобритания намерена заключить амбициозное соглашение с США.

Что такое Brexit?
Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании выразили желание покинуть ЕС, в тоже время 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Теги: Новости политики Brexit Евросоюз Великобритания
Источник: 24 Канал
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