21:00, 22 апреля

Президент уверен, что диалог России и США относительно членства Украины в НАТО есть. Владимир Зеленский отметил, что никто из стран, которые находятся вне НАТО, не могут накладывать вето на будущее членство Украины в Альянсе.

"Россия – вне НАТО. Россия, кроме того, что преступник, агрессор, – участник этой войны, она не может говорить о гарантиях безопасности для Украины, она их нарушает", – объяснил глава государства.