Что заявил Владимир Зеленский, как прокомментировал сообщение относительно предложений США – передает 24 Канал.
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Главные заявления президента
Зеленский высказался о вступлении Украины в НАТО
Президент уверен, что диалог России и США относительно членства Украины в НАТО есть. Владимир Зеленский отметил, что никто из стран, которые находятся вне НАТО, не могут накладывать вето на будущее членство Украины в Альянсе.
"Россия – вне НАТО. Россия, кроме того, что преступник, агрессор, – участник этой войны, она не может говорить о гарантиях безопасности для Украины, она их нарушает", – объяснил глава государства.
Заявления о признании Крыма российским – это не официальная позиция США
По словам Владимира Зеленского, Украина не получала таких сигналов на высоком уровне.
Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить - это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины. Мы не можем просто: А почему бы нет? Нет, этого не будет,
– сказал президент.
Президент прокомментировал переговоры США с Россией
"О чем разговаривают Америка с Россией - что-то знаем, но никого не обвиняем. Надеемся, что мы знаем многое из того, что положено знать нам. Я имею в виду именно вопрос Украины", – заявил Зеленский.
Зеленский назвал следующие шаги по подписанию соглашения с США о недрах
По его словам, обе команды показали "позитив", подписав меморандум. Сейчас этим занимаются юристы. Следующим шагом является подписание соглашения и ратификация документа в Верховной Раде, объяснил Владимир Зеленский.
Юристы – обе американские компании. Правда, с разных сторон. Я сразу сказал, что мы возьмем американскую компанию, сильную компанию, которую будет поддерживать Белый дом, чтобы нас потом ни в чем не обвинили,
– отметил он.
Зеленский назвал условие для готовности к любому формату переговоров с Россией
Владимир Зеленский объяснил, что первым шагом для окончания войны должно быть безусловное прекращение огня. В то же время, по словам президента, завершить войну без давления на Россию или за один день не получится.
Мы готовы отвечать за свои слова. Если россияне завтра будут не просто готовы к прекращению огня, а прекратят огонь, мы готовы садиться за разговоры,
– заявил Зеленский.
Зеленский сказал, станет ли ЗАЭС "нейтральной"
Он отметил, что официального предложения к Украине по Крыму и ЗАЭС не поступало. Он подчеркнул, что пока неизвестно, кто распространил эту информацию.
Сообщение от СМИ – это сигналы, но не официальное предложение Украине. Если это будет официально – мы отреагируем. К тому же мы не знаем, чьи это сигналы в медиа – российские или представителей США?
– объясняет Зеленский.
По его мнению, США не смогут работать там без Украины, на станции должен быть украинский технический состав.
Зеленский объяснил, каким должно быть безусловное прекращение огня
Украина готова идти на безусловное прекращение огня. Что в это вкладывается? Именно в этом словосочетании и есть ответ: безусловное, без каких-либо условий,
– сказал глава государства.
Президент объяснил, что прекращение огня означает, что нет никаких ударов по нашей территории, и, соответственно, нет зеркальных ответов.
Зеленский рассказал, что будут обсуждать на переговорах в Лондоне
Украинский президент заявил, что украинская делегация имеет мандат на обсуждение прекращения огня и готова к следующему этапу переговоров.
Он подчеркнул, что Украина открыта к любому формату, если это действительно приблизит к результату.
Зеленский анонсировал встречи с лидерами стран G20
Владимир Зеленский встретится также с другими высокопоставленными, в частности с президентами Южной Африки, Польши, Чехии, премьер-министром Испании, а также с представителями Франции, Великобритании, Германии и США.
Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом в Ватикане
Президента спросили, хотел бы он там встретиться с Трампом. На это Зеленский ответил, что готов и хотел бы встретиться с лидером США.
Мы всегда готовы встречаться с партнерами из Соединенных Штатов. Всегда,
– подчеркнул лидер.
Украина не получала официальных предложений по обмену или отказу от территорий
По словам Зеленского, Украина не получала официальных предложений по обмену или отказа от территорий. Он также отметил, что Киев юридически не признает российскую аннексию Крыма.
Не о чем говорить – это за пределами нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины... Этого не будет,
– отметил президент.
Зеленский предложил США новый вариант партнерства
"У нас сейчас есть "Мотор Сич", сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье Patriot американские, которые будут защищать "Мотор Сич", пусть заходят и будем работать вместе. Это понятно", – подчеркнул он.