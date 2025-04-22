21:00, 22 квітня

Президент упевнений, що діалог Росії та США щодо членства України в НАТО є. Володимир Зеленський наголосив, що ніхто з країн, які перебувають поза НАТО, не можуть накладати вето на майбутнє членство України в Альянсі.

"Росія – поза НАТО. Росія, окрім того, що злочинець, агресор, – учасник цієї війни, вона не може говорити про гарантії безпеки для України, вона їх порушує", – пояснив глава держави.