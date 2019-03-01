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      Брифинг Андрея Садового о дальнейшем участии в выборах: видео онлайн-трансляции

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      Андрей Садовый - онлайн трансляция брифинга Садового - 01.03.2019
      Андрей Садовый снялся с выборов / Пресс-служба "Самопомощи"

      Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга в Киеве заявил, что снял свою кандидатуру на выборах президента Украины-2019. Смотрите видео онлайн-трансляции на сайте 24 канала.

      Брифинг Андрея Садового: смотрите онлайн-трансляцию

      Брифінг Андрія Садового щодо подальшої участі у виборах

      Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

      Читайте также: Гриценко опережает Садового в рейтинге, Садовый выше в доверии – опрос

      Ранее Андрей Садовый сделал заявление о том, что "единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить" добавив, что журналистские расследования показывают только вершину коррупционного айсберга.

      По словам политика, в течение кампании его штаб внимательно отслеживает результаты "достоверных соцопросов и тенденции". Мэр Львова заявил, что "последние данные станут решающими для дальнейших действий". 28 февраля Андрей Садовый встретился с Анатолием Гриценко для обсуждения дальнейших шагов избирательной кампании.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Садовый и Гриценко объединились
      Источник: 24 канал
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