Брифинг Андрея Садового о дальнейшем участии в выборах: видео онлайн-трансляции

Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга в Киеве заявил, что снял свою кандидатуру на выборах президента Украины-2019. Смотрите видео онлайн-трансляции на сайте 24 канала.

Брифинг Андрея Садового: смотрите онлайн-трансляцию

Брифінг Андрія Садового щодо подальшої участі у виборах Опубліковано 24 Канал Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

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Ранее Андрей Садовый сделал заявление о том, что "единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить" добавив, что журналистские расследования показывают только вершину коррупционного айсберга.

По словам политика, в течение кампании его штаб внимательно отслеживает результаты "достоверных соцопросов и тенденции". Мэр Львова заявил, что "последние данные станут решающими для дальнейших действий". 28 февраля Андрей Садовый встретился с Анатолием Гриценко для обсуждения дальнейших шагов избирательной кампании.