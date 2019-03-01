Брифінг Андрія Садового щодо подальшої участі у виборах: онлайн-трансляція

Мер Львова і кандидат у президенти України Андрій Садовий проводить брифінг щодо подальшої участі у виборах. Дивіться онлайн-трансляцію на сайті 24 каналу.

Брифінг Андрія Садового: дивіться онлайн-трансляцію

Брифінг Андрія Садового. Наживо Брифінг Андрія Садового. Наживо Опубліковано Андрій Садовий Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

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Раніше Андрій Садовий зробив заяву про те, що "єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти" додавши, що журналістські розслідування показують лише вершину корупційного айсбергу.

За словами політика, протягом кампанії його штаб уважно відслідковує результати "достовірних соцопитувань та тенденції". Мер Львова заявив, що "останні дані стануть вирішальними для подальших дій". 28 лютого Андрій Садовий зустрівся з Анатолієм Гриценком для обговорення подальших кроків виборчої кампанії.