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      Брифинг Кличко пытались сорвать хакеры – видео

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      Кличко ежедневно проводит бринифнг по ситуации с коронавирусом / Скриншот из видео

      Мэр Киева Виталий Кличко каждый день в 12:00 дает брифинги в формате видеообращения. Однако сегодня трансляция задержалась более, чем на полчаса.

      Трансляция значительно задержалась из-за атаки хакеров. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

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      По словам мэра столицы, хакеры атакуют серверы КГГА уже в течение нескольких дней подряд. В конце концов, после технических неполадок, брифинг все же удалось восстановить.

      Смотрите видео брифинга Кличко 14 апреля

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Виталий Кличко Новости Киева Интернет Хакерская атака хакеры
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