Брифинг Кличко пытались сорвать хакеры – видео

Кличко ежедневно проводит бринифнг по ситуации с коронавирусом / Скриншот из видео

Мэр Киева Виталий Кличко каждый день в 12:00 дает брифинги в формате видеообращения. Однако сегодня трансляция задержалась более, чем на полчаса.