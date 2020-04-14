Брифинг Кличко пытались сорвать хакеры – видео
Мэр Киева Виталий Кличко каждый день в 12:00 дает брифинги в формате видеообращения. Однако сегодня трансляция задержалась более, чем на полчаса.
Трансляция значительно задержалась из-за атаки хакеров. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале.
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По словам мэра столицы, хакеры атакуют серверы КГГА уже в течение нескольких дней подряд. В конце концов, после технических неполадок, брифинг все же удалось восстановить.
Смотрите видео брифинга Кличко 14 апреля
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