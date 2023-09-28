Об этом 24 Каналу рассказал командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр на позывном "Лего", заметив, что в бригаде "Хартия" изучают личный потенциал каждого желающего.

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Приглашают как мужчин, так и женщин

Как отметил военный, тут есть возможность получить адекватную и многоуровневую учебу как в Украине, так и за рубежом. А собратья поделятся своим опытом.

Мы постоянно анализируем и изучаем ситуацию на фронте. Нам интересны мотивированные люди, в которых есть желание. Каждый найдет место в бригаде и сможет быть эффективным. Разнообразие специальностей очень велика,

– заметил военный.

Присоединиться к рядам бригады "Хартия" можно через сайт или соцсети. Там ответят на все вопросы по специальностям, которые заинтересуют человека. Можно подаваться и мужчинам, и женщинам.

Обратите внимание! Присоединиться к рядам бригады "Хартия" можно по ссылке.

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Контрнаступление ВСУ: коротко