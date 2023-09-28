Об этом 24 Каналу рассказал командир ударной роты БПАК 13 бригады НГУ "Хартия" Александр на позывном "Лего", заметив, что в бригаде "Хартия" изучают личный потенциал каждого желающего.
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Приглашают как мужчин, так и женщин
Как отметил военный, тут есть возможность получить адекватную и многоуровневую учебу как в Украине, так и за рубежом. А собратья поделятся своим опытом.
Мы постоянно анализируем и изучаем ситуацию на фронте. Нам интересны мотивированные люди, в которых есть желание. Каждый найдет место в бригаде и сможет быть эффективным. Разнообразие специальностей очень велика,
– заметил военный.
Присоединиться к рядам бригады "Хартия" можно через сайт или соцсети. Там ответят на все вопросы по специальностям, которые заинтересуют человека. Можно подаваться и мужчинам, и женщинам.
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Контрнаступление ВСУ: коротко
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как в США оценивают контрнаступление ВСУ. Он отметил, что американские военные делают выводы об эффективности наступательной операции не учитывая сообщения в соцсетях или СМИ, а учитывая реалии на поле боя. Там подтверждают, что результаты сил обороны на юге и востоке – это военное чудо, учитывая доминирование России в воздухе и минные поля.
- Генерал США в отставке Бен Годжес пристыдил людей, критикующих контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что это непрофессиональные заявления лиц, которые звучат в 8 тысячах километров от линии фронта.
- Сейчас Силы обороны закрепляются у Вербового Запорожской области. Там российские военные находятся в обороне.