Соответствующее мнение бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Бен Годжес озвучил во время дискуссии в Вашингтоне "Победа Украины: мигает желтый сигнал?". Кстати, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заявил, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ, потому что испугался, что будет прорыв.

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Как Годжес ответил на критику по поводу контрнаступления ВСУ

Генерал США в отставке Бен Годжес заявил, что тем, кто "в 8 000 километрах" критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя.

Это непрофессиональные и бесполезные заявления,

– заявил Бен Годжес.

Он также раз объяснил, что украинцам приходится проводить контрнаступление без поддержки авиации. Хотя в свою очередь США, Великобритания или Германия без нее никогда не посылали бы своих солдат в боевые действия.

Кроме того, Бен Годжес ранее объяснял, что контрнаступление – не только то, что мы видим на поле боя. Ведь украинская армия проводит многосложные комплексные операции, работают спецназовцы, атакуют дроны, происходит киберборьба, Украина выводит из строя российские радары и ПВО, происходят другие действия.

Годжес также убеждал, что впечатляюще украинские военные работают по Черноморскому флоту и это создает огромное давление на российский генштаб.

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