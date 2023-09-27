Відповідну думку колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Годжес озвучив під час дискусії у Вашингтоні "Перемога України: блимає жовтий сигнал?". До речі, російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ, бо злякався, що буде прорив.

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Як Годжес відповів на критику щодо контрнаступу ЗСУ

Генерал США у відставці Бен Годжес заявив, що тим, хто "за 8 000 кілометрів" критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.

Це непрофесійні та марні заяви,

– заявив Бен Годжес.

Він також вкотре пояснив, що українцям доводиться проводити контрнаступ без підтримки авіації. Хоча своєю чергою США, Велика Британія чи Німеччина без неї ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.

Окрім того, Бен Годжес раніше пояснював, що контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою. Адже українська армія проводить багатоскладові комплексні операції, працюють спецпризначенці, атакують дрони, відбувається кіберборотьба, Україна виводить з ладу російські радари та ППО, відбуваються інші дії.

Годжес також переконував, що вражаюче українські військові працюють щодо Чорноморського флоту і це створює величезний тиск на російський генштаб.

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