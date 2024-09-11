Украинские летчики бесстрашно выполняют боевые задачи, в очередной раз показывая врагу, что ему не место в Украине.

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Мощная работа ВВС

В 40 бригаде тактической авиации "Призрак Киева" показали видео, как пилоты стоят на защите неба. Пилоты Воздушных сил продолжают выполнять опасные миссии и задачи – уничтожать вражеские цели в воздухе, наносить удары по наземным объектам противника.

Работа 40 бригады тактической авиации: смотрите видео

Отметим, что на День Независимости 24 августа 2024 года 40 бригада тактической авиации присвоили почетное наименование "Призрак Киева". Ленту с почетным наименованием командиру Виктору Данилюку вручил лично Владимир Зеленский.

Сама же легенда о "Призраке Киева" появилась в первые дни полномасштабной войны. Тогда считалось, что это один пилот, который успешно уничтожает российских захватчиков. Однако это "собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВВС, которые защищают небо над столицей". Численность бригады до сих пор не разглашается, как и ее парк