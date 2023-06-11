Однако впоследствии, когда россияне уже были вытеснены из Киевщины, в ВзК признались: на самом деле Призрака Киева не существует. Это не один человек, а "сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВВС, которые защищают небо над столицей". Численность бригады до сих пор не разглашается, как и ее парк. NV воссоздал ход первых и самых тяжелых боев в небе за Киев.
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Как украинские пилоты удержали небо в начале войны
Утром 24 февраля россияне направили по Украине более 155 ракет. Враг несколькими волнами ударил по всем радиолокационным подразделениям радиотехнических войск — глазам Воздушных сил, а также по аэродромам, позициям ЗРВ и пунктам управления.
Противник пытался подавить всю систему противовоздушной обороны (ПВО) и властвовать в воздухе.
По каждому аэродрому россияне выпустили более 30 ракет, чтобы украинские пилоты не могли взлетать и противодействовать врагу. Однако часть авиации удалось вывести из-под удара и передислоцировать на другие аэродромы.
"24 февраля было очень тяжелым днем", – вспоминает пилот истребителя МиГ-29 Дмитрий.
Его первой задачей стал перехват летевшей с южного направления ракеты. Однако по полученным с земли координатам молодой пилот так ее и не нашел.
Российская авиация пыталась залететь в украинское воздушное пространство прямо с первыми ракетными ударами.
С Севера вражеские пилоты залетали низко, по руслу Днепра, используя рельеф местности. Границу с Севера пересекали преимущественно их бомбардировщики, штурмовики и вертолеты – без прикрытия истребителей.
Во время первого захода, когда наши истребители подошли, россияне отвернули и не ввязались в бой. Во время второго ситуация повторилась. Они не понимали, кто летает, потому что, по их данным, было уничтожено все: авиация, зенитно-ракетные войска. И только уже после третьего захода, около 11-12 часов дня 24 февраля, начались очень жесткие ближние воздушные бои,
– рассказал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, командующий ПВК Центр.
Преимущество в воздухе россиянам не помогло
До начала полномасштабного вторжения российская авиация преобладала украинскую в численности не менее чем в 5 раз. Кроме того, российская авиация превосходила отечественную в технологиях. Ведь все украинские самолеты были произведены еще в советское время – в 1980-1990-х.
Издание отмечает, что за февраль — март в боях с украинской стороны могло погибнуть до 10 летчиков-истребителей, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, где шли основные бои.
В ВзК "Центр" подтвердили лишь то, что 8 летчиков, принадлежавших к бригадам их подчинения, получили звание героев посмертно.