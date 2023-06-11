Однако впоследствии, когда россияне уже были вытеснены из Киевщины, в ВзК признались: на самом деле Призрака Киева не существует. Это не один человек, а "сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВВС, которые защищают небо над столицей". Численность бригады до сих пор не разглашается, как и ее парк. NV воссоздал ход первых и самых тяжелых боев в небе за Киев.

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Как украинские пилоты удержали небо в начале войны

Утром 24 февраля россияне направили по Украине более 155 ракет. Враг несколькими волнами ударил по всем радиолокационным подразделениям радиотехнических войск — глазам Воздушных сил, а также по аэродромам, позициям ЗРВ и пунктам управления.

Противник пытался подавить всю систему противовоздушной обороны (ПВО) и властвовать в воздухе.

По каждому аэродрому россияне выпустили более 30 ракет, чтобы украинские пилоты не могли взлетать и противодействовать врагу. Однако часть авиации удалось вывести из-под удара и передислоцировать на другие аэродромы.

"24 февраля было очень тяжелым днем", – вспоминает пилот истребителя МиГ-29 Дмитрий.

Его первой задачей стал перехват летевшей с южного направления ракеты. Однако по полученным с земли координатам молодой пилот так ее и не нашел.

Российская авиация пыталась залететь в украинское воздушное пространство прямо с первыми ракетными ударами.

С Севера вражеские пилоты залетали низко, по руслу Днепра, используя рельеф местности. Границу с Севера пересекали преимущественно их бомбардировщики, штурмовики и вертолеты – без прикрытия истребителей.

Тем временем, украинская авиация, выведенная из-под первого удара, на резервных аэродромах готовилась к бою. Летчики приходили в себя, заправлялись и уже через полтора часа после удара добрались до белорусской границы, где истребители ВСУ встретили очередную партию вражеских самолетов. Этого россияне не ожидали.

Во время первого захода, когда наши истребители подошли, россияне отвернули и не ввязались в бой. Во время второго ситуация повторилась. Они не понимали, кто летает, потому что, по их данным, было уничтожено все: авиация, зенитно-ракетные войска. И только уже после третьего захода, около 11-12 часов дня 24 февраля, начались очень жесткие ближние воздушные бои,

– рассказал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, командующий ПВК Центр.

Преимущество в воздухе россиянам не помогло

До начала полномасштабного вторжения российская авиация преобладала украинскую в численности не менее чем в 5 раз. Кроме того, российская авиация превосходила отечественную в технологиях. Ведь все украинские самолеты были произведены еще в советское время – в 1980-1990-х.

Издание отмечает, что за февраль — март в боях с украинской стороны могло погибнуть до 10 летчиков-истребителей, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях, где шли основные бои.

В ВзК "Центр" подтвердили лишь то, что 8 летчиков, принадлежавших к бригадам их подчинения, получили звание героев посмертно.