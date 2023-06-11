Однак згодом, коли росіяни вже були витіснені з Київщини, у ПвК зізналися: насправді Привида Києва не існує. Це не одна людина, а "збірний образ пілотів 40‑ї бригади тактичної авіації ВПС, які захищають небо над столицею". Чисельність бригади досі не розголошується, як і її парк. NV відновив перебіг перших і найважчих боїв у небі за Київ.
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Як українські пілоти втримали небо на початку війни
Зранку 24 лютого росіяни спрямували по Україні понад 155 ракет. Ворог кількома хвилями вдарив по всіх радіолокаційних підрозділах радіотехнічних військ — очах Повітряних сил, а також по аеродромах, позиціях ЗРВ і пунктах управління.
Противник намагався придушити усю систему протиповітряної оборони (ППО) і панувати у повітрі.
По кожному аеродрому росіяни випустили більш як 30 ракет, щоб українські пілоти не могли злітати і протидіяти ворогу. Однак частину авіації вдалося вивести з-під удару і передислокувати на інші аеродроми.
"24 лютого був дуже важким днем", – пригадує пілот винищувача МіГ-29 Дмитро.
Його першим завданням стало перехоплення ракети, що летіла з південного напрямку. Однак за отриманими із землі координатами молодий пілот так її і не знайшов.
Російська авіація намагалась залетіли в український повітряний простір просто ж з першими ракетними ударами.
З Півночі ворожі пілоти залітали низько, по руслу Дніпра, використовуючи рельєф місцевості. Кордон з Півночі перетинали переважно їхні бомбардувальники, штурмовики та гелікоптери – без прикриття винищувачів.
Під час першого заходу, коли наші винищувачі підійшли, росіяни відвернули і не вв'язалися у бій. Під час другого ситуація повторилася. Вони не розуміли, хто літає, тому що, за їхніми даними, було знищено все: авіація, зенітно-ракетні війська тощо. І тільки вже після третього заходу, близько 11 – 12 години дня 24 лютого, почалися дуже жорсткі ближні повітряні бої,
– розповів генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, командувач ПвК Центр.
Перевага в повітрі росіянам не допомогла
На початок повномасштабного вторгнення російська авіація переважала українську в чисельності щонайменше у 5 разів. Окрім того, російська авіація переважала вітчизняну в технологіях. Адже всі українські літаки були вироблені ще в радянський час — у 1980‑1990‑х.
Видання зазначає, що за лютий – березень у боях з українського боку могло загинути до 10 льотчиків-винищувачів у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, де точилися основні бої.
У ПвК Центр підтвердили лише те, що 8 льотчиків, які належали до бригад їхнього підпорядкування, дістали звання героїв посмертно.