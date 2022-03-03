Как только вы заметили маячки, их следует сразу уничтожать. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ.
Обратите внимание Они хотят разрушить Одессу, но увидят дно Черного моря, потому что они – дно, – Зеленский
Убедительная просьба, внимательно осматривать любую гуманитраную помощь. При обнаружении таких маячков разбивайте их молотком и сжигайте,
– говорится в сообщении.
Маячки-трекеры наводят врага на цель. Они маленького размера, но их все равно следует научиться замечать.
Маячок, который нашла тероборона / Фото Командование медицинских сил ВСУ
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