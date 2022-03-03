Як тільки ви помітили маячки, їх слід одразу знищувати. Про це повідомило командування медичних Сил ЗСУ.

Зверніть увагу Вони хочуть зруйнувати Одесу, але побачать дно Чорного моря, бо вони – дно, – Зеленський

Переконливе прохання, уважно оглядати будь-яку гуманітарну допомогу. При виявленні таких маячків розбивайте молотком та спалюйте,

– мовиться в повідомленні.

Маячки-трекери наводять ворога на ціль. Вони маленького розміру, але їх все одно слід навчитись помічати.



Маячок, який знайшла тероборона / Фото Командування медичних сил ЗСУ

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