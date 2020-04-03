Бригада украинских медиков летит в Италию: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о гуманитарной помощи для Италии. Среди прочего он предусматривает, что бригада украинских медиков отправится туда для участия в борьбе с коронавирусом.

О подписании указа сообщает Офис Президента Украины.

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В самом указе отмечается, что он подписан для исполнения закона о гуманитарной помощи, а также для преодоления последствий чрезвычайной ситуации в Италии.

Своим указом Владимир Зеленский постановил оказать гуманитарную помощь Италии, а Кабинет Министров обязал подготовить ее предоставление.

В то же время Офис Президента Украины в своем телеграме объясняет, что в указе говорится прежде всего о том, что бригада украинских медиков отправится в Италию. Там они будут помогать местным врачам бороться с коронавирусом, а также набираться опыта в борьбе с инфекцией.

Идея об отправке медиков в Италию: коротко

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что сама Италия обратилась к Украине за гуманитарной помощью. В обращении говорилось о направлении туда медиков.

Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады в поддержку Италии. Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина тоже примет эту просьбу о помощи.

Что известно о коронавирусе в Италии?Если принимать во внимание количество погибших от коронавируса, то Италия больше всего пострадала в результате пандемии. Там от инфекции по состоянию на 3 апреля умерли уже почти 14 тысяч человек.



В то же время общее количество больных коронавирусом в Италии уже превысило показатель в 115 тысяч человек. По этому показателю страна третья в мире после США и Испании. Больше 18 тысяч итальянцев уже переболели коронавирусом.