Бригада українських медиків летить в Італію: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу для Італії. Серед іншого він передбачає, що бригада українських медиків вирушить туди для участі у боротьбі з коронавірусом.

Про підписання указу повідомляє Офіс Президента України.

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У самому указі зазначається, що його підписано на виконання закону про гуманітарну допомогу, а також для подолання наслідків надзвичайної ситуації в Італії.

Своїм указом Володимир Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Італії, а Кабінет Міністрів зобов'язав підготувати її надання.

Водночас Офіс Президента України у своєму телеграмі пояснює, що в указі мовиться передовсім про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії. Там вони допомагатимуть місцевим лікарям боротися з коронавірусом, а також набиратимуться досвіду у боротьбі з інфекцією.

Ідея про відправлення медиків в Італію: коротко

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що сама Італія звернулася до України по гуманітарну допомогу. У зверненні мовилося про направлення туди медиків.

Більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії. Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна теж пристане на це прохання про допомогу.

Що відомо про коронавірус в Італії?Якщо брати до уваги кількість загиблих від коронавірусу, то Італія найбільше постраждала внаслідок пандемії. Там від інфекції станом на 3 квітня померли вже майже 14 тисяч людей.



Водночас загальна кількість хворих на коронавірус в Італії вже перевищила показник у 115 тисяч людей. За цим показником країна третя у світі після США та Іспанії. Понад 18 тисяч італійців вже перехворіли на коронавірус.