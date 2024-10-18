Лидеры Китая и Индии приедут в Россию на саммит БРИКС

Лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили, что примут участие в саммите БРИКС. Он состоится в российском городе Казань с 22 по 24 октября.

Об этом рассказывает российская служба "Радио Свобода" со ссылкой на МИД КНР и Индии. К тому же на саммите ожидают лидеров 24 государств, генеральные секретари ООН, СНГ и ШОС.

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По информации "Радио Свободы", эта встреча важна для России, ведь так она стремится показать, что Запад не сможет изолировать ее после начала вторжения в Украину.

В этом году Россия председательствует в БРИКС, в состав которого входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. В 2024 году к группе присоединились еще четыре новые страны – Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет.

К слову, на предыдущем саммите в ЮАР президент России Владимир Путин не смог присутствовать из-за угрозы ареста по ордеру Международного уголовного суда.

В прошлом году мероприятие могли перенести в Китай, который не участвует в работе суда. Но Индия и Бразилия были против таких изменений.