Хардинг вместе с другими защитниками Украины защищал Мариуполь. Он попал в плен к боевикам в мае, когда бойцам, чтобы сохранить их жизни, приказали прекратить оборону завода "Азовсталь", который беспощадно обстреливали оккупанты.

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Британец обратился к Джонсону из плена оккупантов

Хардинг, которому уже более 50 лет, находится в российском плену в одной из квазиреспублик на Донбассе. Он сражался на Востоке Украины еще с 2018 года. Боевики могут вынести британцу смертный приговор.

Видео разговора с защитником, больше похожем на допрос, опубликовала российская "журналистка" Марина Ким. Мужчина обратился к Джонсону с просьбой поговорить с президентом Владимиром Зеленским по поводу освобождения пленных, а также как-то повлиять президента россии владимира путина и так называемых "руководителей" псевдореспублик.

От этого зависят жизни людей. Поэтому, если можете, помогите, пожалуйста. Поскольку иначе мне грозит смертная казнь, моим друзьям грозит смертная казнь,

– отметил Хардинг.

Друзья и семья военного подтвердили, что на ролике именно он. Сейчас родных Хардинга поддерживает министерство иностранных дел Великобритании.

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Ким во время разговора с Хардингом давила на самое больное. В частности, она начала говорить, что мужчине грозит смертный приговор, поэтому что он может сказать своей дочери Кэтрин.

"Очевидно, я бы сказал ей, что хотел бы проводить с ней больше времени, но не делал этого. Я на самом деле не знаю", – ответил военный.

Затем "журналистка" цинично спросила, любит ли он свою дочь.

"Конечно. Все родители любят своих дочерей", – отметил британец.

В сообщении, сопровождающем видео, заметили, что его покажут в "документальном" фильме с красноречивым названием "Нацистские каратели", который сняла Ким. Также пропагандистка вспомнила двух британцев, которых уже приговорили к смертной казни.

Имен "журналистка" не назвала, однако они уже давно известны широкой публике – Эйден Аслин и Шон Пиннер. Их взяли в плен в Мариуполе и отвезли на временно оккупированные территории Донбасса. Там боевики обвинили бойцов в наемничестве и незаконно вынесли самый жестокий приговор из возможных.

После "суда" над британцами не перестали издеваться. В частности, в сети опубликовали видео, где Аслина заставляют петь российский гимн.

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