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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Британцы могут остаться без лекарств из-за Brexit

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Британия может потерять лекарства из-за Brexit
Британия может потерять лекарства из-за Brexit / The Financial Express

Британские больницы могут остаться без лекарств, если страна покинет ЕС без конкретного плана.

Об этом сообщает Associated Press.

Объединение медицинских организаций NHS Providers выступило с соответствующим заявлением и направило письмо в Национальную службу здравоохранения Великобритании.

В NHS Providers сообщают, что если власть Британии не достигнет соглашения о взаимоотношениях с ЕС после Brexit, то это может иметь негативные последствия для поставки лекарств в медучреждения страны. Кроме того, из-за неопределенности пострадают и граждане ЕС, которые работают в медицинской сфере на территории Британии.

Напомним, мультимиллионер Джулиан Данкертон дал миллион фунтов стерлингов (1,28 миллиона долларов) общественной организации People's Vote, которая выступает за проведение второго референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.

Теги: Великобритания Brexit
Источник: 24 Канал
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