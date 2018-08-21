Британцы могут остаться без лекарств из-за Brexit

Британские больницы могут остаться без лекарств, если страна покинет ЕС без конкретного плана.

Об этом сообщает Associated Press.

Объединение медицинских организаций NHS Providers выступило с соответствующим заявлением и направило письмо в Национальную службу здравоохранения Великобритании.

В NHS Providers сообщают, что если власть Британии не достигнет соглашения о взаимоотношениях с ЕС после Brexit, то это может иметь негативные последствия для поставки лекарств в медучреждения страны. Кроме того, из-за неопределенности пострадают и граждане ЕС, которые работают в медицинской сфере на территории Британии.

Напомним, мультимиллионер Джулиан Данкертон дал миллион фунтов стерлингов (1,28 миллиона долларов) общественной организации People's Vote, которая выступает за проведение второго референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.