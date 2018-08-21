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Британці можуть залишитись без ліків через Brexit

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Британія може втратити ліки через Brexit
Британія може втратити ліки через Brexit / The Financial Express

Британські лікарні можуть залишитись без ліків, якщо країна покине ЄС без конкретного плану.

Про це повідомляє Associated Press.

Об'єднання медичних організацій NHS Providers виступило із відповідною заявою і скерувало лист до Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

У NHS Providers повідомляють, що якщо влада Британії не досягне угоди про взаємини з ЄС після Brexit, то це може мати негативні наслідки для постачання ліків до медустанов країни. Окрім того, через невизначеність постраждають також громадяни ЄС, які працюють у медичній сфері на території Британії.

Нагадаємо, мультимільйонер Джуліан Данкертон дав мільйон фунтів стерлінгів (1,28 мільйона доларів) громадській організації People’s Vote, яка виступає за проведення другого референдуму про вихід Великої Британії зі складу ЄС.

Теги: Великобританія Brexit
Джерело: 24 Канал
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