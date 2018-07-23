Британцы создали искусственный интеллект, способный за полчаса научиться управлять автомобилем

Искусственный интеллект постепенно перенимает водительский руль у человека. Весомый шаг на пути к появлению на наших дорогах автомобилей без водителей осуществила команда британского стартапа Wayve. Программисты создали нейронную сеть, которая способна научиться управлять авто за каких-то 20 минут, используя только одну камеру и компьютер.

Метод не требует много камер, разных умных сенсоров или карт, зато может превратить любую машину на автономную.

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В его основе – технология глубокого обучения. Нейронная сеть обрабатывает данные на графическом процессоре непосредственно в автомобиле, и посылает соответствующие сигналы системе управления.

После каждого вмешательства водителя искусственный интеллект осознает свои недостатки

Чтобы продемонстрировать свою технологию в работе, ее создатели выехали за город. Сначала автомобиль кидает по дороге из стороны в сторону, но постепенно, после каждого вмешательства водителя, искусственный интеллект осознает свои недостатки и все ровнее держит машину на шоссе. Для полного, насколько это возможно, контроля над авто ему понадобилось менее получаса обучения.

Британцы уверены, что смогут создать автономный от водителя автомобиль

В перспективе автопилот смог бы овладеть светофорами и перекрестками. Поэтому, вполне возможно, именно эта технология будет способствовать такому уровню автономности управления, когда человек на водительском кресле просто будет сидеть и следить за дорогой в окно.