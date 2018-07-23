Британці створили штучний інтелект, здатний за півгодини навчитись керувати автомобілем

Штучний інтелект поступово переймає водійське кермо у людини. Вагомий крок на шляху до появи на наших дорогах автомобілів без водіїв здійснила команда британського стартапу Wayve. Програмісти створили нейронну мережу, яка здатна навчитися керувати авто за якихось 20 хвилин, використовуючи лише одну камеру та комп'ютер.

Метод не потребує багато камер, різних розумних сенсорів чи карт, зате може перетворити будь-яку машину на автономну.

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У його основі – технологія глибинного навчання. Нейронна мережа обробляє дані на графічному процесорі безпосередньо у автомобілі, та посилає відповідні сигнали системі керування.



Після кожного втручання водія штучний інтелект усвідомлює свої хиби

Щоб продемонструвати свою технологію в роботі, її творці виїхали за місто. Спершу автомобіль кидає дорогою з боку у бік, але поступово, після кожного втручання водія, штучний інтелект усвідомлює свої хиби і дедалі рівніше тримає машину на шосе. Для цілковитого, наскільки це можливо, контролю над авто йому знадобилося менше півгодини навчання.



Британці певні, що зможуть створити автономний від водія автомобіль

У перспективі автопілот зміг би опанувати світлофори та перехрестя. Тому, цілком можливо, саме ця технологія сприятиме такому рівню автономності керування, коли людина на водійському кріслі просто сидітиме та стежитиме за дорогою у вікно.