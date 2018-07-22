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Kitty Hawk Flyer та BlackFlу: коли у світі з’являться перші "летючі автомобілі"

Автотехнології 10 Читать новость на русском

Персональний летючий автомобіль – "ідея фікс" багатьох розробників-новаторів, які прямують у ногу з часом. Серед них і Ларрі Пейдж – співзасновник Google. Він не шкодує грошей на прогресивні проекти Kitty Hawk, чиї "флайкари" уже з успіхом "відірвалися" від землі.

Нещодавно компанія похизувалася новою версією одномісного літального апарата, здатного підніматися з води і сідати на неї.

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Flyer – легкий в управлінні гібрид мультикоптера і скутера, автоматично стабілізується в повітрі. Він розвиває над землею швидкість до 30 кілометрів на годину, а запасу акумулятора вистачає на 20 хвилин лету.

Kitty Hawk Flyer
Kitty Hawk Flyer

Буквально на п’яти Ларрі Пейджу і його команді наступають канадські винахідники. BlackFly – персональний пасажирський мультикоптер із вертикальними злетом і посадкою – результат дев’ятирічної праці групи розробників з Opener.

Транспортний засіб розрахований на одну людину, граничною масою до 114 кілограмів та зростом 2 метри. При тому, що вага самого дрона – півтори сотні кілограмів. Зовні літальний апарат нагадує перегоновий болід, у якого відсутні колеса. "Флайкар" сідає буквально на "пузо" і здатний злітати та приземлятися як на суші, так і на воді.

BlackFlу
BlackFlу

Одного заряду акумулятора вистачить, щоб подолати щонайменше 40 кілометрів, розвиваючи в польоті швидкість понад 100 кілометрів на годину. Як наголошують розробники, BlackFly ощадніший і навіть тихіший за електрокар. Серед недоліків цієї летючої машини хіба те, що вона не любить "морозів". Керувати нею доволі просто – як і звичайним мультикоптером, і для цього не обов’язкова ліцензія пілота.

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Надлегкий, ефективний, і, зі слів розробників, "не дорожчий за звичайний позашляховик" – чи приживеться цей летючий "особистий транспорт" на ринку і чи складе він конкуренцію традиційним засобам пересування, покаже час.

Теги: Автотехнології Транспорт Авто
Джерело: 24 канал
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