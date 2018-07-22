Kitty Hawk Flyer и BlackFlу: когда в мире появятся первые "летающие автомобили"

Персональный летающий автомобиль – "идея фикс" многих разработчиков-новаторов, которые направляются в ногу со временем. Среди них и Ларри Пейдж – соучредитель Google. Он не жалеет денег на прогрессивные проекты Kitty Hawk, чьи "флайкары" уже с успехом "оторвались" от земли.

Недавно компания похвасталась новой версией одноместного летательного аппарата, способного подниматься с воды и садиться на нее.

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Flyer – легкий в управлении гибрид мультикоптера и скутера, автоматически стабилизируется в воздухе. Он развивает над землей скорость до 30 километров в час, а запаса аккумулятора хватает на 20 минут полета.



Kitty Hawk Flyer



Буквально на пятки Ларри Пейджу и его команде наступают канадские изобретатели. BlackFly – персональный пассажирский мультикоптер с вертикальными взлетом и посадкой – результат девятилетней работы группы разработчиков из Opener.



Транспортное средство рассчитано на одного человека, предельной массой до 114 килограмм и ростом 2 метра. При том, что вес самого дрона – полторы сотни килограммов. Внешне летательный аппарат напоминает гоночный болид, у которого отсутствуют колеса. "Флайкар" садится буквально на "пузо" и способен взлетать и приземляться как на суше, так и на воде.



BlackFlу



Одного заряда аккумулятора хватит, чтобы преодолеть не менее 40 километров, развивая в полете скорость более 100 километров в час. Как отмечают разработчики, BlackFly более экономичный и даже таше электрокара. Среди недостатков этой летучей машины разве то, что она не любит "морозов". Управлять ею довольно просто – как и обычным мультикоптером, и для этого не обязательна лицензия пилота.

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Сверхлегкий, эффективный, и, по словам разработчиков, "не дороже обычного внедорожника" – приживется ли этот летающий "личный транспорт" на рынке и составит ли он конкуренцию традиционным средствам передвижения, покажет время.