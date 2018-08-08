Британцы стали свидетелями необычного природного явления: видео

Жители центральной части Великобритании увидели "огненное торнадо", которое отсняли пожарные в Вудвилле.

Туда их вызвали на тушение пожара на местной фабрике пластмассы, пишет Derbyshire.Live.

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Как объясняют метеорологи, эффект огненных вихрей возникает, когда холодный воздух снизу вступает во взаимодействие с горячим воздухом наверху.

Видео огненных вихрей, которые образовались во время пожара в Вудвилле

Как отмечает издание, сам пожар не могут потушить второй день из-за жаркой погоды. Огнем уже уничтожено 600 тысяч пластиковых контейнеров для хлеба, а дым от огня виден за 40 километров от фабрики.

Вместе с тем, местные пожарные заверили, что "взяли огонь под контроль".

О жертвах информации нет.