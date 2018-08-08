Японию всколыхнуло мощное землетрясение

В среду, 8 августа, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом сообщает пресс-служба Геологической службы США.

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Как отмечается, эпицентр подземных толчков располагался в 31 километре к западу от поселка Намиэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,5 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 8 августа поступило сообщение о том, что к Токио и окрестным районам столицы Японии приближается мощный тайфун "Шаньшань", который направляется к восточному тихоокеанскому побережью страны.