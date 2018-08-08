От землетрясения в Индонезии погибли почти 350 человек

В Индонезии количество погибших в результате мощного землетрясения возросло до 347 человек.

Об этом сообщает телеканал CNN Indonesia.

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Местная власть уверена, что жертв будет еще больше, так как спасательные операции продолжаются.

29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов людей. Количество жертв землетрясения составляет 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. На этот раз, кроме острова Ломбок стихия затронула еще и Бали. Толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве. Есть повреждения в аэропорту Бали.