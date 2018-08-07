20:16
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Из-за землетрясений в Индонезии на лодках эвакуировали большое количество туристов

17 Читати новину українською
Эвакуировали 4 636 туристов из трех островов недалеко от острова Ломбок
Эвакуировали 4 636 туристов из трех островов недалеко от острова Ломбок / Фото из открытых источников

Сейчас из разрушенного землетрясением индонезийского острова Ломбок осуществляют эвакуацию 11 лодок.

Об этом сообщает UNN со ссылкой на Синьхуа.

Читайте также: Землетрясение в Индонезии: спасатели разыскивают выживших среди руин мечети

Эвакуировали 4 636 туристов из трех островов недалеко от острова Ломбок. Мощные подземные толчки магнитудой 6,9 уже стали причиной гибели почти 100 человек. Тяжелые ранения получили более 230 человек, в том числе семеро иностранных туристов. Еще около 20 тысяч человек осталось без крыши над головой.

29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов людей. Количество жертв землетрясения составляет 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. На этот раз, кроме острова Ломбок, стихия затронула еще и Бали. Толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве. Есть повреждения в аэропорту Бали.

Теги: Жертвы Стихийный бедствия Землетрясение в Индонезии Индонезия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Прокурор Пшибил рассказал, почему выстрелил себе в голову
 10 января 2012 , 18:45 2
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук