Из-за землетрясений в Индонезии на лодках эвакуировали большое количество туристов

Сейчас из разрушенного землетрясением индонезийского острова Ломбок осуществляют эвакуацию 11 лодок.

Об этом сообщает UNN со ссылкой на Синьхуа.

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Эвакуировали 4 636 туристов из трех островов недалеко от острова Ломбок. Мощные подземные толчки магнитудой 6,9 уже стали причиной гибели почти 100 человек. Тяжелые ранения получили более 230 человек, в том числе семеро иностранных туристов. Еще около 20 тысяч человек осталось без крыши над головой.

29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов людей. Количество жертв землетрясения составляет 12 человек, еще 40 пострадали. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. На этот раз, кроме острова Ломбок, стихия затронула еще и Бали. Толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве. Есть повреждения в аэропорту Бали.