Землетрясение в Индонезии: спасатели разыскивают выживших среди руин мечети

Работники спасательных служб разбирают завалы мечети, разыскивая людей, которые могли выжить после того, как в результате землетрясения здание было разрушено.

Об этом сообщила служба BBC.

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Мощные подземные толчки магнитудой 6,9 уже стали причиной гибели почти 100 человек. Еще около 20 тысяч человек остались без крыши над головой.

Отмечается, что мечеть была одной из нескольких тысяч разрушенных в результате землетрясения зданий на севере Ломбока.

Отмечается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов двух людей, которые выжили после разрушения. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе.

Представитель Национального агентства смягчения последствий стихийных бедствий обнародовал в своем Twitter кадры спасения одного из пострадавших в результате разрушения мечети.

Alhamdulillah ada korban yang bisa diselamatkan dari masjid yang roboh diguncang gempa 7 SR di Desa Lading-Lading Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Semoga banyak yang bisa diselamatkan. pic.twitter.com/hJ0NKZUB53 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 6 серпня 2018 р.

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В конце июля – начале августа в Индонезии произошло два мощных землетрясения.

29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов людей. Количество жертв землетрясения составляет 12 человек, еще 40 пострадавших. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. На этот раз, кроме острова Ломбок, стихия затронула еще и Бали. Толчки ощущались и на острове Ява. В результате последнего землетрясения погибли 98 человек, сотни людей пострадали. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве. Есть повреждения в аэропорту Бали.