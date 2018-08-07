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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Землетрясение в Индонезии: спасатели разыскивают выживших среди руин мечети

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Спасатели разбирают завалы мечети в поисках уцелевших в результате землетрясения в Индонезии
Спасатели разбирают завалы мечети в поисках уцелевших в результате землетрясения в Индонезии / Фото из открытых источников

Работники спасательных служб разбирают завалы мечети, разыскивая людей, которые могли выжить после того, как в результате землетрясения здание было разрушено.

Об этом сообщила служба BBC.

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Мощные подземные толчки магнитудой 6,9 уже стали причиной гибели почти 100 человек. Еще около 20 тысяч человек остались без крыши над головой.

Отмечается, что мечеть была одной из нескольких тысяч разрушенных в результате землетрясения зданий на севере Ломбока.

Отмечается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов двух людей, которые выжили после разрушения. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе.

Представитель Национального агентства смягчения последствий стихийных бедствий обнародовал в своем Twitter кадры спасения одного из пострадавших в результате разрушения мечети.

 

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В конце июля – начале августа в Индонезии произошло два мощных землетрясения.

29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 баллов всколыхнуло остров Ломбок, где проживает более 3 миллионов людей. Количество жертв землетрясения составляет 12 человек, еще 40 пострадавших. Разрушены многочисленные здания.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7 баллов. На этот раз, кроме острова Ломбок, стихия затронула еще и Бали. Толчки ощущались и на острове Ява. В результате последнего землетрясения погибли 98 человек, сотни людей пострадали. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытом пространстве. Есть повреждения в аэропорту Бали.

Теги: Жертвы Индонезия Землетрясение Землетрясение в Индонезии
Источник: 24 Канал
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