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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Землетрус в Індонезії: рятувальники розшукують вцілілих серед руїн мечеті

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Рятувальники розбирають завали мечеті у пошуках вцілілих внаслідок землетрусу в Індонезії
Рятувальники розбирають завали мечеті у пошуках вцілілих внаслідок землетрусу в Індонезії / Фото з відкритих джерел

Працівники рятувальних служб розбирають завали мечеті розшукуючи людей, що могли вижити після того, як внаслідок землетрусу будівлю було зруйновано

Про це повідомила служба BBC.

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Потужні підземні поштовхи магнітудою 6,9 вже стали причиною загибелі майже 100 людей. Ще близько 20 тисяч людей залишилося без даху над головою.

Зазначається, що мечеть була однією із кількох тисяч зруйнованих внаслідок землетрусу будівель на півночі Ломбоку.

Зазначається, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалі двох людей, які вижили після руйнування. Про це повідомили у пошуково-рятувальній службі.

Представник Національної агенції пом'якшення наслідків стихійних лих оприлюднив у своєму Twitter кадри порятунку одного з постраждалих внаслідок руйнування мечеті.

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Наприкінці липня – на початку серпня в Індонезії сталося два потужні землетруси.

29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становить 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.

5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Цього разу, крім острова Ломбок, стихія зачепила ще й Балі. Поштовхи відчувалися і на острові Ява. Внаслідок останнього землетрусу загинуло 98 людей, сотні людей постраждали. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі. Є пошкодження в аеропорту Балі.

Теги: Землетрус в Індонезії Землетрус Індонезія Жертви
Джерело: 24 Канал
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