Землетрус в Індонезії: рятувальники розшукують вцілілих серед руїн мечеті

Працівники рятувальних служб розбирають завали мечеті розшукуючи людей, що могли вижити після того, як внаслідок землетрусу будівлю було зруйновано

Про це повідомила служба BBC.

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Потужні підземні поштовхи магнітудою 6,9 вже стали причиною загибелі майже 100 людей. Ще близько 20 тисяч людей залишилося без даху над головою.

Зазначається, що мечеть була однією із кількох тисяч зруйнованих внаслідок землетрусу будівель на півночі Ломбоку.

Зазначається, що рятувальникам вдалося витягнути з-під завалі двох людей, які вижили після руйнування. Про це повідомили у пошуково-рятувальній службі.

Представник Національної агенції пом'якшення наслідків стихійних лих оприлюднив у своєму Twitter кадри порятунку одного з постраждалих внаслідок руйнування мечеті.

Alhamdulillah ada korban yang bisa diselamatkan dari masjid yang roboh diguncang gempa 7 SR di Desa Lading-Lading Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Semoga banyak yang bisa diselamatkan. pic.twitter.com/hJ0NKZUB53 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 6 серпня 2018 р.

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Наприкінці липня – на початку серпня в Індонезії сталося два потужні землетруси.

29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становить 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.

5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Цього разу, крім острова Ломбок, стихія зачепила ще й Балі. Поштовхи відчувалися і на острові Ява. Внаслідок останнього землетрусу загинуло 98 людей, сотні людей постраждали. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі. Є пошкодження в аеропорту Балі.