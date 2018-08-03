У Китаї стався потужний землетрус

У п'ятницю, 3 серпня, о 09:34 за пекінським часом у повіті Чжідо Юйшу-Тибетського автономного округу провінції Цинхай, північно-західна частина Китаю, стався потужний землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

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Зазначається, що епіцентром підземних поштовхів стала безлюдна територія у заповіднику Кукушілі.

Наразі інформації щодо людських жертв не надходило. Місцеві сейсмологи відправилися в зону землетрусу з метою уточнення конкретної ситуації.

Координати епіцентру землетрусу: 34,90 градуса північної широти і 92,33 градуса східної довготи. Осередок землетрусу перебував на глибині 10 км.

Нагадаємо, 29 липня на острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Внаслідок чого понад 500 альпіністів і туристів опинилися заблокованими на горі Рінджані після потужного землетрусу.