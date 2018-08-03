В Китае произошло мощное землетрясение

В пятницу, 3 августа, в 09:34 по пекинскому времени в уезде Чжидо Юйшу – Тибетского автономного округа провинции Цинхай, северо-западная часть Китая, произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

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Отмечается, что эпицентром подземных толчков стала безлюдная территория в заповеднике Кукушили.

Пока информации о человеческих жертвах не поступало. Местные сейсмологи отправились в зону землетрясения с целью уточнения конкретной ситуации.

Координаты эпицентра землетрясения: 34,90 градуса северной широты и 92,33 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Напомним, 29 июля на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. В результате чего более 500 альпинистов и туристов оказались заблокированными на горе Ринджани после мощного землетрясения.