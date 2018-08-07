Через землетруси з Індонезії човнами евакуювали велику кількість туристів

Наразі зі зруйнованого землетрусом індонезійського острова Ломбок здійснюють евакуацію 11 човнів.

Про це повідомляє UNN з посиланням на Сіньхуа.

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Загалом евакуювали 4 636 туристів з трьох островів недалеко від острова Ломбок. Потужні підземні поштовхи магнітудою 6,9 вже стали причиною загибелі майже 100 людей. Важкі поранення отримали понад 230 осіб, в тому числі семеро іноземних туристів. Ще близько 20 тисяч людей залишилося без даху над головою.

29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становить 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.



5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Цього разу, крім острова Ломбок, стихія зачепила ще й Балі. Поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі. Є пошкодження в аеропорту Балі.