Від землетрусу в Індонезії загинуло вже майже 350 людей

В Індонезії кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу зросла до 347 осіб.

Про це повідомляє телеканал CNN Indonesia.

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Місцева влада впевнена, що жертв буде ще більше, бо рятувальні операції продовжуються.

29 липня землетрус магнітудою понад 6 балів сколихнув острів Ломбок, де проживає понад 3 мільйони людей. Кількість жертв землетрусу становить 12 людей, ще 40 постраждали. Зруйновані численні будівлі.



5 серпня Індонезію сколихнув черговий землетрус магнітудою 7 балів. Цього разу, крім острова Ломбок, стихія зачепила ще й Балі. Поштовхи відчувалися і на острові Ява. Тисячі людей на острові були евакуйовані з будівель у притулки на відкритому просторі. Є пошкодження в аеропорту Балі.