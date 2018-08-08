В Японии надвигается мощный тайфун: отменено 40 авиарейсов

К Токио и близлежащии районам столицы Японии приближается мощный тайфун "Шаньшань", который направляется к восточному тихоокеанскому побережью страны.

Об этом сообщает Еxpress.

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В связи с приближением стихийного бедствия, японская авиакомпания All Nippon Airways Co отменила 40 авиарейсов из аэропорта Токио Ханеда и аэропорта Нарита недалеко от столицы.



Согласно прогнозам, тайфун достигнет восточного и северо-восточного побережья Японии в ночь со среды на четверг. Приближение тайфуна уже приводит к сильным ветрам и проливным дождям в ряде районов.

Напомним, 29 июля на Японию обрушился мощный тайфун "Джондари", пострадало по меньшей мере 23 человека. Около восьми тысяч домов остались без света. Шесть человек пострадали из-за того, что сильная волна ударила в поток автомобилей, которые двигались по прибрежному шоссе в городе Одавара. Повреждения при этом получили около 15 машин.