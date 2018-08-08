До Японії насувається потужний тайфун: скасовано 40 авіарейсів

До Токіо та навколишніх районів столиці Японії наближається потужний тайфун "Шаньшань", який прямує до східного тихоокеанського узбережжя країни.

Про це повідомляє Еxpress.

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У зв'язку з наближенням стихійного лиха, японська авіакомпанія All Nippon Airways Co скасувала 40 авіарейсів з аеропорту Токіо Ханеда і аеропорту Наріта недалеко від столиці.

Згідно з прогнозами, тайфун досягне східного і північно-східного узбережжя Японії у ніч з середи на четвер. Наближення тайфуну вже призводить до сильних вітрів і проливних дощів у низці районів.

Нагадаємо, 29 липня Японію накрив потужний тайфун "Джондарі", постраждало щонайменше 23 людини. Близько восьми тисяч осель залишились без світла. Шестеро людей постраждали через те, що сильна хвиля вдарила в потік автомобілів, які рухалися по прибережному шосе в місті Одавара. Пошкодження при цьому отримали близько 15 машин.