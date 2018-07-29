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Руйнівний тайфун накрив Японію: десятки постраждалих

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Руйнівний тайфун накрив Японію
Руйнівний тайфун накрив Японію / nv.ua

Японію накрив потужний тайфун "Джондарі", постраждало щонайменше 23 людини.

"Джондарі" вдарив по центральній та західній частинах країни, повідомляє NHK.

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Близько восьми тисяч осель залишились без світла. Шестеро людей постраждали через те, що сильна хвиля вдарила в потік автомобілів, які рухалися по прибережному шосе в місті Одавара. Пошкодження при цьому отримали близько 15 машин. П'ятеро людей, зокрема і дітей, отримали поранення через розбите вікно в готелі міста Атамі. У місті Кавазо в префектурі Сідзуока 39-річна жінка зламала руку, коли сильний вітер збив її з ніг.


Пошкодження отримали близько 15 машин


Постраждало щонайменше 23 людини

До чергового розгулу стихії у Японії готувались заздалегідь – скасували сотні внутрішніх авіарейсів, перекрили дороги та планували евакуацію населення. Людей закликали переїхати у більш безпечні місця.

Нагадаємо, що вже понад місяць жителі Японії страждають від природних катаклізмів. Зокрема, за минулі два тижні від аномальної спеки там загинули близько восьми десятків людей, а на початку липня Японія потерпала від масштабних повеней. Вони забрали життя понад двох сотень осіб.

Теги: Японія Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
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