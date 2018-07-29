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Разрушительный тайфун накрыл Японию: десятки пострадавших

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Разрушительный тайфун накрыл Японию
Разрушительный тайфун накрыл Японию / nv.ua

На Японию обрушился мощный тайфун "Джондари", пострадали по меньшей мере 23 человека.

"Джондари" ударил по центральной и западной частях страны, сообщает NHK.

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Около восьми тысяч домов остались без света. Шесть человек пострадали из-за того, что сильная волна ударила в поток автомобилей, которые двигались по прибрежному шоссе в городе Одавара. Повреждения при этом получили около 15 машин. Пять человек, в том числе и детей, получили ранения из-за разбитого окна в отеле города Атами. В городе Кавазо в префектуре Сидзуока 39-летняя женщина сломала руку, когда сильный ветер сбил ее с ног.

Повреждения получили около 15 машин

Пострадали по меньшей мере 23 человека

К очередному разгулу стихии в Японии готовились заранее – отменили сотни внутренних авиарейсов, перекрыли дороги и планировали эвакуацию населения. Людей призывали переехать в более безопасные места.

Напомним, что уже более месяца жители Японии страдают от природных катаклизмов. В частности, за прошедшие две недели от аномальной жары там погибли около восьми десятков человек, а в начале июля Япония страдала от масштабных наводнений. Они унесли жизни более двух сотен человек.

Теги: Япония Стихийный бедствия
Источник: 24 канал
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