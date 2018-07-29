Мощный шторм на Азовском море: эвакуированы 86 человек
Побережье Азовского моря, город Приморск и Обитичную косу накрыла непогода. Спасатели эвакуировали 86 человек и спасли с размытых дорог 36 автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
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Непогода накрыла регион накануне, были сильные ливни, шторм и сильные порывы ветра.
Эвакуированы 86 человек
Мчсники отметили, что много семей с детьми пытались выехать из баз отдыха, но из-за поднятия уровня воды в море автомобили застряли в песке, поэтому спасателям пришлось извлекать их из воды.
Спасатели вытащили с размытых дорог 36 автомобилей
В ГСЧС подчеркнули, в настоящее время ситуация контролируемая. К счастью, пострадавших из-за стихии нет.
Источник: 24 канал
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