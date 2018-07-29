Потужний шторм на Азовському морі: евакуйовано 86 людей

Узбережжя Азовського моря, місто Приморск та Обитічну косу накрила негода. Рятувальники евакуювали 86 людей та врятували з розмитих доріг 36 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Запорізькій області.

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Негода накрила регіон напередодні, були сильні зливи, шторм і сильні пориви вітру.



Евакуйовано 86 людей

Надзвичайники зазначили, що багато родин з дітьми намагались виїхати з баз відпочинку, але через підняття рівня води у морі автомобілі застрягли в піску, тож рятувальникам довелося витягати їх з води.



Рятувальники витягли з розмитих доріг 36 автомобілів

У ДСНС наголосили, нині ситуація контрольована. На щастя, постраждалих через стихію немає.