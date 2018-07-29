11:13
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Потужний шторм на Азовському морі: евакуйовано 86 людей

150 Читать новость на русском
Потужний шторм на Азовському морі
Потужний шторм на Азовському морі / ДСНС

Узбережжя Азовського моря, місто Приморск та Обитічну косу накрила негода. Рятувальники евакуювали 86 людей та врятували з розмитих доріг 36 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Запорізькій області.

Читайте також: Як пережити смерч максимально безболісно: поради від Укргідрометцентру

Негода накрила регіон напередодні, були сильні зливи, шторм і сильні пориви вітру.

азовське море
Евакуйовано 86 людей

Надзвичайники зазначили, що багато родин з дітьми намагались виїхати з баз відпочинку, але через підняття рівня води у морі автомобілі застрягли в піску, тож рятувальникам довелося витягати їх з води.

азовське море
Рятувальники витягли з розмитих доріг 36 автомобілів

 У ДСНС наголосили, нині ситуація контрольована. На щастя, постраждалих через стихію немає.

Теги: Новини України Негода в Україні Новини Запоріжжя відпочинок Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сьогодні, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 липня, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
28 липня, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
28 липня, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
28 липня, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Прокуратура Чернігівської області спростовує захоплення ОДА радикалами
28 січня 2014 , 00:31
Топ-новини: Португалія та Мексика вийшли у півфінал Кубка Конфедерацій, Зоря підписала 4-х гравців Дніпра
 25 червня 2017 , 07:30
Ювентус, Ліверпуль, Манчестер Сіті та ще 5 клубів – хто цікавився гокіпером збірної України, який перейшов у Реал
 5 липня , 14:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук