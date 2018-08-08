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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Японію сколихнув потужний землетрус

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Японію сколихнув потужний землетрус
Японію сколихнув потужний землетрус / Фото з відкритих джерел

У середу, 8 серпня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7.

Про це повідомляє прес-служба Геологічної служби США.

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Як зазначається, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 31 кілометрі на захід від селища Наміе. Осередок землетрусу залягав на глибині 14,5 кілометра.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 8 серпня надійшло повідомлення про те, що до Токіо та навколишніх районів столиці Японії наближається потужний тайфун "Шаньшань", який прямує до східного тихоокеанського узбережжя країни.

Теги: Японія Стихійні лиха Землетрус
Джерело: 24 Канал
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