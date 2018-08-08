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Британці стали свідками незвичного природного явища: відео

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Вогняний вихор (ілюстрація)
Вогняний вихор (ілюстрація) / Фото з відкритих джерел

Жителі центральної частини Великої Британії побачили "вогняне торнадо", яке відзняли пожежники у Вудвіллі.

Туди їх викликали на гасіння пожежі на місцевій фабриці пластмаси, пише Derbyshire.Live.

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Як пояснюють метеорологи, ефект вогняних вихорів виникає, коли холодне повітря знизу вступає у взаємодію з гарячим повітрям нагорі.

Відео вогняних вихорів, які утворились під час пожежі у Вудвіллі

Як зазначає видання, саму пожежу не можуть загасити другий день через спекотну погоду. Вогнем вже знищено 600 тисяч пластикових контейнерів для хліба, а дим від вогню видно за 40 кілометрів від фабрики. 

Разом з тим, місцеві пожежники запевнили, що "взяли вогонь під контроль". 

Про жертв інформації немає. 

Теги: Великобританія Пожежа
Джерело: 24 Канал
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