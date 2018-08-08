Британці стали свідками незвичного природного явища: відео
Жителі центральної частини Великої Британії побачили "вогняне торнадо", яке відзняли пожежники у Вудвіллі.
Туди їх викликали на гасіння пожежі на місцевій фабриці пластмаси, пише Derbyshire.Live.
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Як пояснюють метеорологи, ефект вогняних вихорів виникає, коли холодне повітря знизу вступає у взаємодію з гарячим повітрям нагорі.
Відео вогняних вихорів, які утворились під час пожежі у Вудвіллі
Як зазначає видання, саму пожежу не можуть загасити другий день через спекотну погоду. Вогнем вже знищено 600 тисяч пластикових контейнерів для хліба, а дим від вогню видно за 40 кілометрів від фабрики.
Разом з тим, місцеві пожежники запевнили, що "взяли вогонь під контроль".
Про жертв інформації немає.
Джерело: 24 Канал
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