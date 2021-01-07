23-летний Джейсон Келли из Ливерпуля, Великобритания, отыскал своего отца, с которым они виделись еще 10 лет назад. Когда он увидел сына, то ничего не понял и начал убегать.

► Почему решил найти отца

Отец оставил семью, когда сыну было 2 года. Долгое время они общались, однако в один момент встречи прекратились. Щемящую историю опубликовало издание Liverpool Echo.

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В 2019 году умер дедушка Джейсона Келли. После этого парень решил, что необходимо разыскать своего отца Дэвида.

► Как разыскивал

Келли неоднократно слышал, что его отец долгое время жил на улице. Иногда его принимали к себе знакомые. Это все, что знал парень о жизни своего отца.

Он привлек к поискам и СМИ. Через некоторое время ему удалось получить адрес, по которому в тот момент проживал его отец – Дэвид.



Отец Джейсона Келли 10 лет назад и сейчас / Фото Jason Kelly / Liverpool Echo

► Отец начал убегать, когда увидел сына

Джейсон Келли зашел в дом, но никого там не увидел. Он уже хотел возвращаться домой, однако увидел знакомое лицо – своего отца.

Дэвид возвращался с пробежки, а когда увидел сына – не понял, что происходит и начал убегать.

Я побежал за ним, выкрикивая: "Папа, это я, Джейсон!". Кажется, до него дошло, кто я такой, потому что вскоре мы уже шли вместе. Тогда он боялся посмотреть на меня, а его глаза были в слезах,

– сказал Джейсон.

Отец расспрашивал сына о семье. Впоследствии попытался вспомнить дату его рождения.

► Где сейчас отец с сыном

Они пытаются восстановить и работать над своими отношениями. На Рождество Джейсон подарил отцу мобильный телефон. Теперь они общаются часто.

Парень заверил, что поможет отцу снова встать на ноги. "Знаете, почему он так держит свои очки на фотографии? Дело в том, что за 10 лет они у него не изменились – и уже распадаются", – сказал Джейсон Келли.