Пациенты американского онколога Омара Атика получили настоящий рождественский подарок. Врач решил простить им долги в 650 тысяч долларов. Он понял, что люди, которые боролись с раком, не имеют возможности вернуть деньги.

Как врач принял решение

Омар Атик 29 лет работал в собственной онкологической клинике в штате Арканзас. Ему пришлось закрыть бизнес в марте 2020 года, сообщает Good Morning America.

Интересно Сказала "да" и упала с 200-метрового обрыва: чем закончилось признание в Австрии

После закрытия клиники Атик несколько месяцев сотрудничал с компанией, которая должна была вернуть долги бывших пациентов. Через некоторое время врач решил отказаться от идеи.

В компании, которая помогала врачу получить долги, назвали решение "жестом доброй воли".



Омар Атик / Скриншот из видео

Почему простил долги

Омар Атик рассказал, что он очень хорошо обдумал ситуацию и понял, что некоторые люди не в состоянии погасить долг. Причиной этого является и пандемия.

Решение врач принял не сам, а с женой. О своем подарке пациентам объявили накануне Рождества.

К теме История спасения: как итальянцы вылечили украинку от коронавируса

Сколько людей имели задолженность

У Атика было сотни пациентов. Из них более 200 имели задолженность от сотен до тысяч долларов. Люди получили праздничную открытку.

Надеюсь, что у вас все хорошо. Онкологическая клиника в Арканзасе с гордостью служила вам. Клиника закрывается через 29 лет преданного служения. Мы решили забыть обо всех долах, которые были у пациентов. Счастливых праздников,

– написали в открытке.

Также там отметили, что различные медицинские страховки покрывают большинство расходов на лечение. Несмотря на это, доплаты все равно могут обременять больных.

Атик добавил, что ему во время работы всегда было неудобно просить у пациентов деньги. таким подарком он хотел облегчить людям начало 2021 года.

Чем сейчас занимается онколог

Омар Атик – профессор Арканзаского университета медицинских наук. Стоит отметить, что все семья Атика работает в сфере медицины. Его жена и 4 детей – врачи.