Пацієнти американського онколога Омара Атіка отримали справжній різдвяний подарунок. Лікар вирішив пробачити їм борги у 650 тисяч доларів. Він зрозумів, що люди, які боролися з раком, не мають можливості повернути гроші.

Як лікар прийняв рішення

Омар Атік 29 років працював у власній онкологічній клініці у штаті Арканзас. Йому довелось закрити бізнес у березні 2020 року, повідомляє Good Morning America.

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Після закриття клініки Атік декілька місяців співпрацював із компанією, яка мала повернути борги колишніх пацієнтів. Через певний час лікар вирішив відмовитися від ідеї.

У компанії, яка допомагала лікарю отримати борги, назвали рішення "жестом доброї волі".



Омар Атік / Скриншот з відео

Чому пробачив борги

Омар Атік розповів, що він дуже добре обдумав ситуацію і зрозумів, що деякі люди не в змозі погасити борг. Причиною цього є й пандемія.

Рішення лікар прийняв не сам, а з дружиною. Про свій подарунок пацієнтам оголосили напередодні Різдва.

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Скільки людей мали заборгованість

В Атіка було сотні пацієнтів. З них понад 200 мали заборгованість від сотень до тисяч доларів. Люди отримали святкову листівку.

Сподіваюся, що у вас усе добре. Онкологічна клініка в Арканзасі з гордістю служила вам. Клініка закривається через 29 років відданого служіння. Ми вирішили забути про всі борги, які були у пацієнтів. Щасливих свят,

– написали у листівці.

Також там зазначили, що різні медичні страховки покривають більшість витрат на лікування. Попри це, доплати все одно можуть обтяжувати хворих.

Атік додав, що йому під час роботи завжди було незручно просити у пацієнтів гроші. таким подарунком він хотів полегшити людям початок 2021 року.

Чим зараз займається онколог

Омар Атік – професор Арканзаського університету медичних наук. Варто зазначити, що усі сім'я Атіка працює у сфері медицини. Його дружина та 4 дітей – лікарі.