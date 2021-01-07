23-річний Джейсон Келлі з Ліверпуля, що у Великій Британії, відшукав свого батька, з яким вони бачились ще 10 років тому. Коли він побачив сина, то нічого не зрозумів і почав втікати.

► Чому вирішив знайти батька

Батько залишив сім'ю, коли синові було 2 роки. Довгий час вони спілкувались, однак в один момент зустрічі припинились. Щемливу історію опублікувало видання Liverpool Echo.

Цікаво Різдвяне диво: онколог у США пробачив пацієнтам борги у 650 тисяч доларів – щемлива історія

У 2019 році помер дідусь Джейсона Келлі. Після цього хлопець вирішив, що необхідно розшукати свого батька Девіда.

► Як розшукував

Келлі неодноразово чув, що його батько довгий час жив на вулиці. Іноді його приймали до себе знайомі. Це все, що знав хлопець про життя свого батька.

Він залучив до пошуків і ЗМІ. Через деякий час йому вдалося отримати адресу, за якою в той момент проживав його батько – Девід.



Батько Джейсона Келлі 10 років тому та зараз / Фото Jason Kelly / Liverpool Echo

► Батько почав тікати, коли побачив сина

Джейсон Келлі зайшов у будинок, але нікого там не побачив. Він вже хотів повертатися додому, однак побачив знайоме обличчя – свого батька.

Девід повертався з пробіжки, а коли побачив сина – не зрозумів, що відбувається і почав тікати.

Я побіг за ним, вигукуючи: "Тату, це я, Джейсон!". Здається, до нього дійшло, хто я такий, тому що незабаром ми вже йшли разом. Тоді він боявся подивитися на мене, а його очі були в сльозах,

– розповів Джейсон.

Батько розпитував сина про сім'ю. Згодом спробував пригадати дату його народження.

► Де зараз батько з сином

Вони намагаються відновити та працювати над своїми стосунками. На Різдво Джейсон подарував батькові мобільний телефон. Тепер вони спілкуються часто.

Хлопець запевнив, що допоможе батькові знову стати на ноги. "Знаєте, чому він так тримає свої окуляри на фотографії? Річ у тім, що за 10 років вони у нього не змінилися – і вже розпадаються", – сказав Джейсон Келлі.