Британец надевал костюм куста, чтобы гулять по улице в карантин: смешное видео
В британском городе Стивенидж человек придумал интересный способ, как гулять по улице, несмотря на карантин. Он сделал костюм куста и умело маскировался под растение. Иногда он ходил в компании "мусорных пакетов", вероятно, это были его дети.
Видео перевоплощения сняла семейная пара, живущая неподалеку. Как пишет New York Post, видео стало вирусным в TikTok.
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Сейчас видео с живым кустом собрало более 16 миллионов просмотров. На нем можно увидеть человека, который пытается выдавать себя за куст.
Впоследствии пара выложила еще несколько видео со своим соседом – он активно продолжает вылазки на улицу. На одном из роликов можно видеть, что к "кусту" присоединились два человека, которые выдают себя за пакеты с мусором. Судя по всему, это дети.
В Британии мужчина выдавал себя за куст: смотрите видео
Карантин в Великобритании: главное
- По состоянию на 31 марта в Великобритании зафиксировали 22 141 случай заболевания коронавирусом. Умерли от болезни более 1400 человек. Заметим, что COVID-19 заболел британский премьер Борис Джонсон. В то же время от недуга излечился британский принц Чарльз.
- В Великобритании ввели жесткий карантин из-за коронавируса. Можно выходить из дома только, чтобы купить товары первой необходимости, обратиться за медицинской помощью, пойти на работу.
- В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Собираться можно группами не более двух человек. Исключение – только похороны.
- Британские фирмы временно меняют свой профиль и собирают медицинское оборудование.
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