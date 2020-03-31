Британец надевал костюм куста, чтобы гулять по улице в карантин: смешное видео

В британском городе Стивенидж человек придумал интересный способ, как гулять по улице, несмотря на карантин. Он сделал костюм куста и умело маскировался под растение. Иногда он ходил в компании "мусорных пакетов", вероятно, это были его дети.

Видео перевоплощения сняла семейная пара, живущая неподалеку. Как пишет New York Post, видео стало вирусным в TikTok.

Интересно Стадо коз заполонило город в Уэльсе из-за карантина

Сейчас видео с живым кустом собрало более 16 миллионов просмотров. На нем можно увидеть человека, который пытается выдавать себя за куст.

Впоследствии пара выложила еще несколько видео со своим соседом – он активно продолжает вылазки на улицу. На одном из роликов можно видеть, что к "кусту" присоединились два человека, которые выдают себя за пакеты с мусором. Судя по всему, это дети.

В Британии мужчина выдавал себя за куст: смотрите видео

Карантин в Великобритании: главное