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      Британец надевал костюм куста, чтобы гулять по улице в карантин: смешное видео

      - Читати новину українською
      Британец притворяется кустом / Скриншот

      В британском городе Стивенидж человек придумал интересный способ, как гулять по улице, несмотря на карантин. Он сделал костюм куста и умело маскировался под растение. Иногда он ходил в компании "мусорных пакетов", вероятно, это были его дети.

      Видео перевоплощения сняла семейная пара, живущая неподалеку. Как пишет New York Post, видео стало вирусным в TikTok.

      Интересно Стадо коз заполонило город в Уэльсе из-за карантина

      Сейчас видео с живым кустом собрало более 16 миллионов просмотров. На нем можно увидеть человека, который пытается выдавать себя за куст.

      Впоследствии пара выложила еще несколько видео со своим соседом – он активно продолжает вылазки на улицу. На одном из роликов можно видеть, что к "кусту" присоединились два человека, которые выдают себя за пакеты с мусором. Судя по всему, это дети.

      В Британии мужчина выдавал себя за куст: смотрите видео

      Карантин в Великобритании: главное

      • По состоянию на 31 марта в Великобритании зафиксировали 22 141 случай заболевания коронавирусом. Умерли от болезни более 1400 человек. Заметим, что COVID-19 заболел британский премьер Борис Джонсон. В то же время от недуга излечился британский принц Чарльз.
      • В Великобритании ввели жесткий карантин из-за коронавируса. Можно выходить из дома только, чтобы купить товары первой необходимости, обратиться за медицинской помощью, пойти на работу.
      • В стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Собираться можно группами не более двух человек. Исключение – только похороны.
      • Британские фирмы временно меняют свой профиль и собирают медицинское оборудование.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус COVID-19 Борис Джонсон Великобритания Курьезные новости
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